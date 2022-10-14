Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде

Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде

Подозрительную игрушку заметили утром 14 октября рядом с тротуаром на улице Петра Метальникова в Музыкальном микрорайоне.

На игрушке был традиционный украинский наряд и надпись: «Нажми кнопку. Поет душевную украинскую народную песню «Несе Галя воду». Взволнованные жители обратились за помощью в полицию.

«По прибытии на место наряда ППС указанного предмета выявлено не было. По имеющейся информации, данный предмет был выброшен дворником в мусорный контейнер. Опасности она не представляла», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

По данному факту проводят проверку. Сотрудники полиции устанавливают личности тех, кто оставил игрушку на улице и их мотивы.

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