Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жителей и гостей Сочи предупредили об усилении ветра, ливнях с грозами и селях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-i-gostej-sochi-predupredili-ob-usilenii-vetra-livnyah-s-grozami-i-selyah
Жителей и гостей Сочи предупредили об усилении ветра, ливнях с грозами и селях
Фото пресс-службы администрации Сочи

Комплекс гидрометеорологических явлений прошел на курорте 2 октября с 3:30 до 4:30.

Прогнозы продолжаются — Сочи до конца суток ждут сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистое усиление ветра до 20–22 м/с.

На реках ожидаются резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также возрастает риск схода малых селевых потоков.

Кроме того, в период с 7:00 до 9:00 и до конца суток на участке Джубга — Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смерчи и дожди с грозами ожидаются в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях