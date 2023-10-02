Жителей и гостей Сочи предупредили об усилении ветра, ливнях с грозами и селях

Комплекс гидрометеорологических явлений прошел на курорте 2 октября с 3:30 до 4:30.

Прогнозы продолжаются — Сочи до конца суток ждут сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистое усиление ветра до 20–22 м/с.

На реках ожидаются резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также возрастает риск схода малых селевых потоков.

Кроме того, в период с 7:00 до 9:00 и до конца суток на участке Джубга — Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смерчи и дожди с грозами ожидаются в Сочи.