Смерчи и дожди с грозами ожидаются в Сочи

Синоптики прогнозируют непогоду на курорте в начале недели.

По прогнозам, 2 октября в Сочи пройдет дождь, местами сильный. Возможны грозы. Кроме того, 2–3 октября на участке Магри — Веселое прогнозируют опасность формирования смерчей над морем.

Все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям города спасатели рекомендуют принять все необходимые меры предосторожности и отказаться от отдыха у воды. В случае происшествий звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: на Кубани в выходные дни ожидаются похолодание и кратковременные дожди.