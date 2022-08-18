Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды 19 августа

Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, ночью и в первой половине дня 19 августа на территории города-курорта ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра до 14 м/с.

Из-за непогоды жителям и гостям Сочи рекомендовали в этот день воздержаться от отдыха у воды, не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями, а также соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить на номер 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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