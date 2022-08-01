Ущерб от июльской непогоды в Сочи составил почти 676 млн рублей
Общество
01.08.2022 17:36
Администрация курорта составляет список пострадавших во время ливней с 22 по 23 июля.
Предварительно установили, что для ликвидации последствий непогоды и неотложных аварийно-восстановительных работ требуется 675 млн 947 тыс. рублей. В эту сумму входят средства для единовременных выплат пострадавшим гражданам. Деньги поступят на счета признанных пострадавшими сочинцев в течение августа.
Кроме того, людям, пострадавшим от ливней 24 июня, уже компенсировали 11 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 23 июля сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги.
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