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Ущерб от июльской непогоды в Сочи составил почти 676 млн рублей

Общество
01.08.2022 17:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/ushherb-ot-iyulskoj-nepogody-v-sochi-sostavil-pochti-676-mln-rublej
Ущерб от июльской непогоды в Сочи составил почти 676 млн рублей
Фото t.me/livesochi

Администрация курорта составляет список пострадавших во время ливней с 22 по 23 июля.

Предварительно установили, что для ликвидации последствий непогоды и неотложных аварийно-восстановительных работ требуется 675 млн 947 тыс. рублей. В эту сумму входят средства для единовременных выплат пострадавшим гражданам. Деньги поступят на счета признанных пострадавшими сочинцев в течение августа.

Кроме того, людям, пострадавшим от ливней 24 июня, уже компенсировали 11 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 23 июля сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги.

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