Жителей и гостей Сочи предупредили о стрельбах ночью 19 декабря

В ночь на пятницу военные проведут плановые учебные стрельбы в акватории Сочинского морского порта.

Учения будут идти ночью. В 1:30 и 5:30 военные проведут однократные профилактические гранатометания.

Жителей и гостей города-курорта просят сохранять спокойствие на время проведения плановых учений. Для обеспечения безопасности граждан военные регулярно отрабатывают практические действия по отражению возможных атак противника, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

Читайте также: пять украинских беспилотников сбили над Черным морем ночью 18 декабря. Всего за ночь над территорией России перехватили и уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

