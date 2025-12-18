Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жителей и гостей Сочи предупредили о стрельбах ночью 19 декабря

Общество
Жителей и гостей Сочи предупредили о стрельбах ночью 19 декабря
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

В ночь на пятницу военные проведут плановые учебные стрельбы в акватории Сочинского морского порта.

Учения будут идти ночью. В 1:30 и 5:30 военные проведут однократные профилактические гранатометания. 

Жителей и гостей города-курорта просят сохранять спокойствие на время проведения плановых учений. Для обеспечения безопасности граждан военные регулярно отрабатывают практические действия по отражению возможных атак противника, сообщает МЦУ Сочи в Telegram. 

Читайте также: пять украинских беспилотников сбили над Черным морем ночью 18 декабря. Всего за ночь над территорией России перехватили и уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях