Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем ночью 18 декабря

Происшествия
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем ночью 18 декабря
Фото Игоря Хошобина, «Кубань 24»

Минувшей ночью над территорией России перехватили и уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Наибольшее количество — 31 дрон — сбили над Брянской областью. Пять беспилотников обезвредили над Черным морем.

По четыре БПЛА уничтожили над Крымом и Белгородской областью, еще три — над Ростовской, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждения получила инфраструктура в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге. В ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения. В Батайске от травм, полученных при падении обломков дрона, скончался один человек.

