Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем ночью 18 декабря

Минувшей ночью над территорией России перехватили и уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Наибольшее количество — 31 дрон — сбили над Брянской областью. Пять беспилотников обезвредили над Черным морем.

По четыре БПЛА уничтожили над Крымом и Белгородской областью, еще три — над Ростовской, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждения получила инфраструктура в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге. В ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения. В Батайске от травм, полученных при падении обломков дрона, скончался один человек.

