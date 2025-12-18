Три человека погибли при атаке БПЛА на порт и жилые массивы в Ростовской области

В ночь на 18 декабря в Ростовской области в очередной раз отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов.

В результате повреждения получила инфраструктура в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге. Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения.

Пожар на танкере удалось потушить на площади 20 кв. м. По данным мэра города Александра Скрябина, разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Также повреждения получили два корпуса многоэтажки-новостройки в западной части города. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа. Никто не пострадал.

В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного из них врачи спасти не смогли, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

