Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жителей и гостей Сочи предупредили о сильных дождях 6 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-i-gostej-sochi-predupredili-o-silnyh-dozhdyah-6-aprelya
Жителей и гостей Сочи предупредили о сильных дождях 6 апреля
Фото пресс-службы администрации Крымского района

По прогнозам синоптиков, дожди обрушатся на отдельные районы Сочи утром и днем 6 апреля. Все службы курорта переведены в усиленный режим работы.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют предпринять необходимые меры предосторожности и воздержаться от отдыха у воды. Также напоминают, что не стоит оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями. В случае ЧС нужно звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Краснодарском крае с 5 апреля пойдут дожди с градом.

Статьи
10 фактов о пользе авокадо
10 фактов о пользе авокадо
Верит ли нейросеть в конец света?
Верит ли нейросеть в конец света?
Растяжение или разрыв связок: как понять?
Растяжение или разрыв связок: как понять?
Вы простудились: первые шаги при ОРВИ
Вы простудились: первые шаги при ОРВИ
Песах 2023: история и традиции еврейской Пасхи
Песах 2023: история и традиции еврейской Пасхи
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
  2. В суд ушло дело пластического хирурга, который изуродовал модель из Сочи и лишил ее возможности моргать
  3. ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
  4. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы
Прямой эфир
Мы в соцсетях