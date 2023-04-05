Жителей и гостей Сочи предупредили о сильных дождях 6 апреля
Общество
05.04.2023 14:26
По прогнозам синоптиков, дожди обрушатся на отдельные районы Сочи утром и днем 6 апреля. Все службы курорта переведены в усиленный режим работы.
Жителям и гостям Сочи рекомендуют предпринять необходимые меры предосторожности и воздержаться от отдыха у воды. Также напоминают, что не стоит оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями. В случае ЧС нужно звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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