В Краснодарском крае с 5 апреля пойдут дожди с градом
Общество
04.04.2023 16:50
Синоптики объявили штормовое предупреждение о непогоде на 5-7 апреля.
По данным Краснодарского ЦГМС, 5 и 6 апреля, а также ночью и утром 7 апреля местами на Кубани, включая Краснодар, ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 20 м/с.
На реках в юго-восточной части края — в Лабинскойм, Мостовском, Отрадненском и Апшеронском районах ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам 112, 101 и 01, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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