В Краснодарском крае в ближайшие дни потеплеет до +23 ˚С

По прогнозу синоптиков, на этой неделе южные регионы России попадут под влияние циклона, который принесет осадки.

При этом вместе с дождевыми облаками на юг придут и хорошо прогревшиеся воздушные массы. Днем столбики термометров поднимутся до +13…18 ˚С. 3 апреля потеплеет до +17…23 ˚С, сообщает центр «Фобос».

По данным Краснодарского ЦГМС, 3 апреля Кубань находится под влиянием холодного фронта. В первой половине в регионе пройдут дожди. Температура воздуха днем в крае прогреется до +18 ˚С, на Черноморском побережье — до +15 ˚С, в Краснодаре — до +16 ˚С, в горах — до +12 ˚С.

Ветер южный 4-9 м/с, днем порывы местами достигнут 12-14 м/с. На участке между Геленджиком и Анапой ожидаются порывы до 15-18 м/с.

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