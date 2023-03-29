Врач предупредила о заболеваниях, возникающих из-за весенней погоды

В весенние месяцы в природе происходят заметные изменения, которые могут спровоцировать возникновение или обострение ряда заболеваний, уверена врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Весна — это в первую очередь всплеск респираторных инфекций: насморк, кашель, першение в горле. Вирусы любят весеннюю переменчивую погоду и активизируются. Речь не только об инфекциях, которые протекают тяжело — коронавирусе или гриппе», — рассказала врач.

По ее мнению, люди весной чаще сталкиваются с респираторными заболеваниями из-за того, что перестают тепло одеваться после увеличения температуры воздуха. Кроме того, слизистая большинства жителей России иссушена после после отопительного сезона, что увеличивает для вирусов шанс попасть в организм.

Романенко добавила, что весной у людей также обостряются аллергия и заболевания психики и мочеполовой системы — у мужчин простатит, а у женщин цистит, сообщает радио Sputnik.

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