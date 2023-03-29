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Врач предупредила о заболеваниях, возникающих из-за весенней погоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-predupredila-o-zabolevaniyah-voznikayushhih-iz-za-vesennej-pogody
Врач предупредила о заболеваниях, возникающих из-за весенней погоды
Фото unsplash.com

В весенние месяцы в природе происходят заметные изменения, которые могут спровоцировать возникновение или обострение ряда заболеваний, уверена врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Весна — это в первую очередь всплеск респираторных инфекций: насморк, кашель, першение в горле. Вирусы любят весеннюю переменчивую погоду и активизируются. Речь не только об инфекциях, которые протекают тяжело — коронавирусе или гриппе», — рассказала врач.

По ее мнению, люди весной чаще сталкиваются с респираторными заболеваниями из-за того, что перестают тепло одеваться после увеличения температуры воздуха. Кроме того, слизистая большинства жителей России иссушена после после отопительного сезона, что увеличивает для вирусов шанс попасть в организм.

Романенко добавила, что весной у людей также обостряются аллергия и заболевания психики и мочеполовой системы — у мужчин простатит, а у женщин цистит, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: диетолог назвала факторы, помогающие сбросить лишний вес весной. По ее словам, Солнце ускоряет многие обменные процессы в организме. Благодаря нему вырабатывается витамин D, нехватку которого испытывают почти 90% жителей России.

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