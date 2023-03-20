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Диетолог назвала факторы, помогающие сбросить лишний вес весной

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-nazvala-faktory-pomogayushhie-sbrosit-lishnij-ves-vesnoj
Диетолог назвала факторы, помогающие сбросить лишний вес весной
Фото pxhere.com

Весна является лучшим временем года, чтобы избавиться от лишних килограммов, набранных зимой, уверена врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она рассказала, что типичный рацион питания весной, а именно клетчатка, которая содержится в бобах, овощах и крупах, влияет на похудение, так как часть энергии доставляется в микробиом. Также снижению веса способствует увеличение светового дня и активность солнца, которые влияют на гормоны человека.

«У людей пропадает сонливость, когда световой день увеличен. Зимой темнеет рано, потому вырабатывается больше мелатонина, гормона сна, и человека одолевает дремота. А весной начинают играть гормоны, настраивающие человека на активность и обновление», ― рассказала Соломатина.

Она добавила, что солнце ускоряет многие обменные процессы в организме. Благодаря нему вырабатывается витамин D, нехватку которого испытывают почти 90% жителей России.

Кроме того, эксперт предупредила, что масса тела весной уменьшается не сама по себе. Важно соблюдать определенные условия — необходимо правильно питаться и хорошо высыпаться, тогда обмен веществ не будет замедленным, сообщает радио Sputnik.

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