Осторожно, солнце: автоэксперт предупредил водителей о весенней опасности на дорогах

Яркое солнце, по мнению специалистов, может снизить уровень безопасности на дорогах. Солнечные лучи ослепляют водителей и могут спровоцировать ДТП.

О весенней опасности на дорогах и о том, как действовать, если солнце ослепило, рассказал автоэксперт Антон Трошанов.

«Риск ослепления водителя ярким весенним солнцем непосредственно влияет на безопасность дорожного движения. Мы все понимаем, что водитель должен контролировать пространство перед собой, и солнце тут может помешать. В солнечный день надо просчитывать возможность, что вас может ослепить», — подчеркнул Трошанов.

Отвечая на вопрос, что делать, если солнечные лучи внезапно ослепили, автоэксперт категорически запретил маневрировать или резко сбрасывать скорость. По его словам, снижать скорость нужно медленно вплоть до полной остановки.

«Если вас ослепило солнце, когда вы смотрели прямо, то нужно перевести взгляд и посмотреть на край дорожного полотна через правую или левую часть лобового стекла. Тогда, скорее всего, солнце перестанет вас слепить, и вы сможете контролировать движение и постепенную остановку. Такой же совет актуален, если вас ослепил встречный транспорт», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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