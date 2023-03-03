Эксперты назвали самые продаваемые в России автомобили в феврале 2023 года
Общество
03.03.2023 15:29
В тройку лидеров вошли два автомобиля марки LADA и китайский кроссовер.
Первое место заняла LADA Granta — ее приобрели более 15 тыс. покупателей. На втором месте внедорожник LADA Niva Travel — продано более 3,5 тыс. автомобилей. Тройку лидеров закрывает кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, продали почти 2,4 тыс. машин.
В топ-5 также вошли внедорожник LADA Niva Legend — 2,3 тыс. машин и кроссовер Haval Jolion — 2,2 проданных автомобилей.
Кроме того, в рейтинг вошли OMODA C5 — 1 тыс. 822 покупателя, Geely Coolray — 1 тыс. 179, кроссовер Haval F7x — 1 тыс. 177. Замыкают топ-10 Chery Tiggo 8 PRO Max — 1 тыс. 140 штук и Geely Atlas PRO — 978 экземпляров, сообщает «Автостат».
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