Эксперты назвали самые продаваемые в России автомобили в феврале 2023 года

В тройку лидеров вошли два автомобиля марки LADA и китайский кроссовер.

Первое место заняла LADA Granta — ее приобрели более 15 тыс. покупателей. На втором месте внедорожник LADA Niva Travel — продано более 3,5 тыс. автомобилей. Тройку лидеров закрывает кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, продали почти 2,4 тыс. машин.

В топ-5 также вошли внедорожник LADA Niva Legend — 2,3 тыс. машин и кроссовер Haval Jolion — 2,2 проданных автомобилей.

Кроме того, в рейтинг вошли OMODA C5 — 1 тыс. 822 покупателя, Geely Coolray — 1 тыс. 179, кроссовер Haval F7x — 1 тыс. 177. Замыкают топ-10 Chery Tiggo 8 PRO Max — 1 тыс. 140 штук и Geely Atlas PRO — 978 экземпляров, сообщает «Автостат».

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