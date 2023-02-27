С 1 марта цены на автомобили АвтоВАЗа в России вырастут на 2%

Об этом 27 февраля сообщил глава АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Он отметил, что стоимость автомобилей не менялась с марта 2022 года.

«Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта, ненамного, в зависимости от автомобиля, но около 2%», — сказал Соколов.

С 6 по 12 февраля бренд Lada установил рекорд. Доля этих автомобилей достигла 46% от общего числа купленных в России новых легковых автомобилей, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», АвтоВАЗ» приостановил сборку моделей Lada Largus с июля прошлого года.