С 1 марта цены на автомобили АвтоВАЗа в России вырастут на 2%
Экономика
27.02.2023 21:07
Об этом 27 февраля сообщил глава АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.
Он отметил, что стоимость автомобилей не менялась с марта 2022 года.
«Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта, ненамного, в зависимости от автомобиля, но около 2%», — сказал Соколов.
С 6 по 12 февраля бренд Lada установил рекорд. Доля этих автомобилей достигла 46% от общего числа купленных в России новых легковых автомобилей, пишут «Известия».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», АвтоВАЗ» приостановил сборку моделей Lada Largus с июля прошлого года.
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