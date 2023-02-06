СМИ: в российских автосалонах заканчиваются новые автомобили Lada Largus

Об этом рассказали в «Lada Прагматика». «АвтоВАЗ» приостановил сборку моделей Lada Largus с июля прошлого года.

В связи с этим сейчас универсалы Largus заканчиваются в салонах дилеров «АвтоВАЗа». В автомагазинах остались лишь единичные позиции этой модели.

Ранее стало известно, что у дилеров «АвтоВАЗа» практически закончились модели Lada Vesta и Lada Xray. Их также прекратили собирать в 2022 году по техническим причинам. Сейчас на заводе ВАЗ собирают только модели Lada Niva (Niva Travel и классические трехдверные «Нивы») и Lada Granta. Восстановить сборку Vesta планируют весной этого года, пишет «Российская газета».

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