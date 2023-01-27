Автозавод «Москвич» планирует открыть дилерский центр в Сочи

Заявки на получение статуса официального дилера в Сочи завод будет принимать с 30 января по 10 февраля.

Сейчас сеть «Москвича» представлена 52 точками продаж в 23 городах России. Отгрузки в центры начнутся в феврале — автомобили отправят в новые точки продаж в Волгограде, Воронеже, Казани, Красноярске, Омске, Оренбурге, Перми, Саратове, Самаре, Ставрополе, Тюмени и Челябинске.

Заявки на получение статуса официального дилера также начнут принимать в Симферополе, а в Москве продолжат поиск новых партнеров, сообщает пресс-служба автозавода.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобили «Москвич» отправят новому дилеру в Краснодар до конца января.