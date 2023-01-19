Автомобили «Москвич» отправят новому дилеру в Краснодар до конца января

Автомобили «Москвич» до конца месяца отгрузят в дилерские центры Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Кемерово, Екатеринбурга, Новосибирска, Набережных Челнов и Ижевска.

«До марта точки продаж и сервисного обслуживания «Москвич» откроются еще в 12 городах России. На первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России», — рассказал гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Тендер на выбор дилеров сети «Москвич» провели еще в октябре. Сейчас специалисты постепенно подводят его итоги. В декабре «москвичи» начали отгружать в 11 дилерских центров в Москве, сообщает пресс-служба автозавода в Telegram.

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