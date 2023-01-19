Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Автомобили «Москвич» отправят новому дилеру в Краснодар до конца января

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtomobili-moskvich-otpravyat-v-krasnodar-do-kontsa-yanvarya
Автомобили «Москвич» отправят новому дилеру в Краснодар до конца января
Фото пресс-службы автозавода "Москвич"

Автомобили «Москвич» до конца месяца отгрузят в дилерские центры Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Кемерово, Екатеринбурга, Новосибирска, Набережных Челнов и Ижевска.

«До марта точки продаж и сервисного обслуживания «Москвич» откроются еще в 12 городах России. На первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России», — рассказал гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Тендер на выбор дилеров сети «Москвич» провели еще в октябре. Сейчас специалисты постепенно подводят его итоги. В декабре «москвичи» начали отгружать в 11 дилерских центров в Москве, сообщает пресс-служба автозавода в Telegram.

Читайте также: цена на новый автомобиль «Москвич» может составить до 2 млн рублей. Такие суммы назвали представители авторынка. Однако в пресс-службе «Москвича» отметили, что пока не называют цену нового автомобиля.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
  5. Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
  6. Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях