Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ТАСС: цена на новый «Москвич» может составить до 2 млн рублей

Экономика
23.11.2022 20:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/tass-tsena-na-novyj-moskvich-mozhet-sostavit-do-2-mln-rublej
ТАСС: цена на новый «Москвич» может составить до 2 млн рублей

С 23 ноября в Москве запустили серийное производство городского кроссовера «Москвич 3». Без учета скидки по программе льготного автокредитования цена на машину может составить от 1,6 млн рублей до 2 млн рублей.

Такие суммы назвали представители авторынка. Однако в пресс-службе «Москвича» отметили, что пока не называют цену нового автомобиля.

Продажи нового «Москвича» в Москве и ЦФО начнутся в декабре. Кроссовер имеет бензиновый двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Предусматривается как автоматическая, так и механическая коробка передач. Это первая модель, которая будет выпускаться на заводе «Москвич». Всего в этом году на заводе планируется произвести 600 автомобилей, 200 из которых — электрические, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», французский автоконцерн Renault передал завод в Москве правительству столицы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
  4. В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Сочи двое заключенных СИЗО пытались вскрыть вены шариковой ручкой
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях