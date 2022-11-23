ТАСС: цена на новый «Москвич» может составить до 2 млн рублей

ТАСС: цена на новый «Москвич» может составить до 2 млн рублей

С 23 ноября в Москве запустили серийное производство городского кроссовера «Москвич 3». Без учета скидки по программе льготного автокредитования цена на машину может составить от 1,6 млн рублей до 2 млн рублей.

Такие суммы назвали представители авторынка. Однако в пресс-службе «Москвича» отметили, что пока не называют цену нового автомобиля.

Продажи нового «Москвича» в Москве и ЦФО начнутся в декабре. Кроссовер имеет бензиновый двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Предусматривается как автоматическая, так и механическая коробка передач. Это первая модель, которая будет выпускаться на заводе «Москвич». Всего в этом году на заводе планируется произвести 600 автомобилей, 200 из которых — электрические, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», французский автоконцерн Renault передал завод в Москве правительству столицы.