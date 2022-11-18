Завод «Москвич» начнет собирать автомобили уже на следующей неделе

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Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Французский автоконцерн Renault передал завод в Москве правительству столицы.

«В следующем году, надеюсь, завод выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимыми до того периода, когда там было Renault», — сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что через 2-3 года на заводе «Москвич» планируют запустить собственную платформу по производству электромобилей. По словам Собянина, после ухода иностранных компаний из России весной этого года освободившиеся ниши начали занимать отечественные бизнесмены. Однако автомобилестроение оказалось проблемной отраслью.

Завод «Москвич» планирует производить седан и четыре кроссовера, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автозавод «Москвич» планирует открыть дилерский центр в Краснодаре и еще в 22 городах России.