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Автозавод «Москвич» планирует открыть дилерский центр в Краснодаре и еще в 22 городах России

Экономика
04.10.2022 10:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtozavod-moskvich-planiruet-otkryt-dilerskij-tsentr-v-krasnodare-i-eshhe-v-22-gorodah-rossii
Автозавод «Москвич» планирует открыть дилерский центр в Краснодаре и еще в 22 городах России
Фото Александра Щербака/ТАСС

Московский автомобильный завод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети.

С 3 по 21 октября принимаются заявки на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию автомобилей «Москвич».

Дилерские центры планируют открыть в 23 городах — в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и в других. На автозаводе также отметили, что и дальше планируют расширять дилерскую сеть на другие города.

На предприятии заявили о том, что ставку также делают на электрокары, поэтому один из обязательных критериев для партнеров автозавода станет готовность создать инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания, пишет «Российская газета».

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