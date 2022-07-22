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В Краснодарский край завезут новые иномарки по параллельному импорту

Экономика
22.07.2022 18:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskij-kraj-zavezut-novye-inomarki-po-parallelnomu-importu
В Краснодарский край завезут новые иномарки по параллельному импорту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первую партию машин доставят в ближайшее время. Ранее автодилеры не могли ввозить иномарки из-за таможенных ограничений. Помимо этого, запрещался импорт машин без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

«После сбоя поставок автомобилей из-за решения иностранных производителей, были введены меры для организации параллельного импорта. Этот механизм начинает реализовываться и постепенно мы рассчитываем на выправление ситуации и поставки авто в достаточном количестве», — сказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Роман Куринный.

С 18 июля организации могут проводить сертификацию без получения разрешения правообладателя. Теперь необязательно условие для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Юридические и физические лица могут продавать иномарки без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» до 1 октября 2022 года и 1 февраля 2023 года соответственно. Отсрочка дает производителям систем возможность перенастроить логистические цепочки для поставки деталей и дооснащения машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае иномарки занимают более 70% рынка автомобилей с пробегом.

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