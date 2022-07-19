В Краснодарском крае иномарки занимают более 70% рынка автомобилей с пробегом

Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщили эксперты популярного сервиса объявлений. Они подвели итоги продаж во втором квартале 2022 года.

Самыми востребованными брендами в регионе стали корейские Hyundai и Kia, японские Toyota и Nissan, а также немецкий Volkswagen. И пока новые машины дорожают, подержанные немного потеряли в цене. Так, средняя стоимость зарубежных автомобилей с пробегом в России достигла 600 тыс. рублей. Понижение цен в январе–марте составило 2,5%.

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