Жителей и гостей Сочи предупредили о сильной жаре +37°С

МЧС объявили штормовое предупреждение о сильной жаре в Сочи и о высокой и чрезвычайной пожароопасности в Краснодарском крае.

По данным синоптиков, с 12:00-14:00 и до конца дня 5 июля в Сочи и на Федеральной территории Сириус ожидается сильная жара 36-37°С.

Кроме того, до конца суток 5 июля, а также 6 июля местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах края, включая Краснодар, а также на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

В тот же период некоторых северо-западных, северо-восточных, юго-западных, юго-восточных и центральных районах края и местами на Черноморском побережье прогнозируется высокая пожароопасность 4 класса.

Жителям и гостям региона в ближайшие дни рекомендовали быть осторожней и соблюдать необходимые меры безопасности: по возможности сократить пребывание на открытом солнце в дневные часы, носить с собой воду и правильно одеваться.

Кроме того, жителей и гостей региона просят не разжигать костры около сухой травы, не выбрасывать стеклянный мусор и окурки. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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