Жителей и гостей Сочи предупредили о резком ухудшении погоды

По прогнозу синоптиков, 10 декабря на территории курорта пройдут сильные дожди с грозами.

В связи с ухудшением погодных условий жителям и гостям Сочи рекомендовали в ближайшие сутки отказаться от отдыха у моря и горных рек, не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями, а также соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. За уровнем воды в горных реках следят в круглосуточном режиме. При возникновении ЧС нужно звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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