В Сочи полностью восстановили движение поездов после «шторма века»

Изменения в расписании поездов дальнего следования и пригородных электричек произошли 26 ноября из-за размыва железнодорожных путей в Лазаревском районе гигантскими волнами.

Все поезда в Сочи уже следуют согласно расписанию. Первой по отремонтированному участку ж/д пути проехала «Ласточка» Туапсе — Имеретинский курорт.

Во время восстановительных работ железнодорожники уложили 115 метров пути возле станции Лазаревская, выгрузили более 200 вагонов бутового камня и 100 вагонов щебня, установили свыше 300 железобетонных волнорезов. В ликвидации последствий «шторма века» в Сочи приняли участие 165 человек и спецтехника.

Специалисты продолжают мониторить состояние пути на участке между Туапсе и Адлером. В прибрежной зоне установили 17 наблюдательных постов, сообщает пресс-служба РЖД.

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