Жителей и гостей Новороссийска предупредили о военных учениях со стрельбой 6 сентября
Общество
05.09.2023 19:06
Стрельбы в акватории морского порта проведет Новороссийская военно-морская база.
Учения 6 сентября будут проходить с 11:00 до 13:00. Местных жителей и гостей города-героя призвали не поддаваться панике, услышав выстрелы.
«Просьба соблюдать спокойствие. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Новороссийска.
Читайте также: с крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске произвели выстрел в честь Дня воинской славы России.