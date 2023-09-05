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Жителей и гостей Новороссийска предупредили о военных учениях со стрельбой 6 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-i-gostej-novorossijska-predupredili-o-voennyh-ucheniyah-so-strelboj-6-sentyabrya
Жителей и гостей Новороссийска предупредили о военных учениях со стрельбой 6 сентября
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Стрельбы в акватории морского порта проведет Новороссийская военно-морская база.

Учения 6 сентября будут проходить с 11:00 до 13:00. Местных жителей и гостей города-героя призвали не поддаваться панике, услышав выстрелы.

«Просьба соблюдать спокойствие. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Новороссийска.

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