Жителей и гостей Новороссийска предупредили о военных учениях со стрельбой 6 сентября

Стрельбы в акватории морского порта проведет Новороссийская военно-морская база.

Учения 6 сентября будут проходить с 11:00 до 13:00. Местных жителей и гостей города-героя призвали не поддаваться панике, услышав выстрелы.

«Просьба соблюдать спокойствие. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Новороссийска.

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