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С крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске произведут выстрел в честь Дня воинской славы России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-krejsera-mihail-kutuzov-v-novorossijske-proizvedut-vystrel-v-chest-dnya-voinskoj-slavy-rossii
С крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске произведут выстрел в честь Дня воинской славы России
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Памятное мероприятие состоится 3 сентября, оно посвящено победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

«В честь этой памятной даты в 12:00 будет произведен выстрел с крейсера «Михаил Кутузов». Просьба соблюдать спокойствие!», — обратились к местным жителям и гостям города в мэрии.

Памятную дату установили законом от 23 июля 2010 года как День окончания Второй мировой войны, отмечали ее 2 сентября. В апреле 2020 года ее перенесли на 3 сентября, а в июне 2023 года переименовали в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год), сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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