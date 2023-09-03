С крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске произведут выстрел в честь Дня воинской славы России

Памятное мероприятие состоится 3 сентября, оно посвящено победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

«В честь этой памятной даты в 12:00 будет произведен выстрел с крейсера «Михаил Кутузов». Просьба соблюдать спокойствие!», — обратились к местным жителям и гостям города в мэрии.

Памятную дату установили законом от 23 июля 2010 года как День окончания Второй мировой войны, отмечали ее 2 сентября. В апреле 2020 года ее перенесли на 3 сентября, а в июне 2023 года переименовали в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год), сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.