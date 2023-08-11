Жителей и гостей Новороссийска предупредили о стрельбах в районе морского порта

Стрельбы в акватории Цемесской бухты проведут 12 августа с 11:00 до 13:00 силами военно-морской базы.

«Просьба соблюдать спокойствие. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Новороссийска.

Читайте также: утром 4 августа экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец» отбили атаку беспилотных катеров в Новороссийске. Военные подразделения эффективно отработали во время попытки атаки на объекты прибрежной инфраструктуры города-героя.

Во время отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.