Жителей и гостей Краснодарского края предупредили об «опасном солнце» в ближайшие дни

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Уровень ультрафиолетового индекса в ближайшие дни увеличится на юге, Северном Кавказа, а также в центральной полосе страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на большей территории 6-7 единиц, а на юге Краснодарского края и Ставрополья — 7-9 единиц, в республиках Северного Кавказа — даже больше 10 единиц», — отметил Вильфанд.

Специалист предупредил, что нахождение на солнце в полуденное время при таком высоком уровне ультрафиолета может плохо сказаться на состоянии кожи и здоровья в целом.

Максимальная шкала ультрафиолетового индекса по стандартам ВОЗ — 12 единиц, сообщает ТАСС.

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