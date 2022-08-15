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Жителей и гостей Краснодарского края предупредили об «опасном солнце» в ближайшие дни

Общество
15.08.2022 08:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-i-gostej-krasnodarskogo-kraya-predupredili-ob-opasnom-solntse-v-blizhajshie-dni
Жителей и гостей Краснодарского края предупредили об «опасном солнце» в ближайшие дни
Фото Pexels, pixabay.com

Уровень ультрафиолетового индекса в ближайшие дни увеличится на юге, Северном Кавказа, а также в центральной полосе страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на большей территории 6-7 единиц, а на юге Краснодарского края и Ставрополья — 7-9 единиц, в республиках Северного Кавказа — даже больше 10 единиц», — отметил Вильфанд.

Специалист предупредил, что нахождение на солнце в полуденное время при таком высоком уровне ультрафиолета может плохо сказаться на состоянии кожи и здоровья в целом.

Максимальная шкала ультрафиолетового индекса по стандартам ВОЗ — 12 единиц, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодарском крае до 15 августа продлили предупреждение по высокой пожароопасности.

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