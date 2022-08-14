В Краснодарском крае до 15 августа продлили предупреждение по высокой пожароопасности

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По прогнозу синоптиков, 14 и 15 августа в Новороссийске, а также северо-западных и южных районах Кубани сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел в регионе пожароопасный сезон с 1 апреля 2022 года.

Сейчас 4 класс пожарной опасности действует в Горячем Ключе, а также в Апшеронском, Ейском, Каневском, Темрюкском, Белореченском, Приморско-Ахтарском, Лабинском и Щербиновском районах. Особый противопожарный режим действует в 38 муниципалитетах края.

С начала года на Кубани произошло 13 лесных пожаров и 281 загорание сухой растительности.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе:

— Разводить костры только на открытых площадках. При тушении его нужно обязательно засыпать землей или залить водой;

— При нахождении в лесах запрещается использовать открытые источники огня около сухой травы и поваленных деревьев.

В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номеру телефона 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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