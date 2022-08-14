Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае до 15 августа продлили предупреждение по высокой пожароопасности

Происшествия
14.08.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-15-avgusta-prodlili-preduprezhdenie-po-vysokoj-pozharoopasnosti
В Краснодарском крае до 15 августа продлили предупреждение по высокой пожароопасности
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По прогнозу синоптиков, 14 и 15 августа в Новороссийске, а также северо-западных и южных районах Кубани сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел в регионе пожароопасный сезон с 1 апреля 2022 года.

Сейчас 4 класс пожарной опасности действует в Горячем Ключе, а также в Апшеронском, Ейском, Каневском, Темрюкском, Белореченском, Приморско-Ахтарском, Лабинском и Щербиновском районах. Особый противопожарный режим действует в 38 муниципалитетах края.

С начала года на Кубани произошло 13 лесных пожаров и 281 загорание сухой растительности.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе:

— Разводить костры только на открытых площадках. При тушении его нужно обязательно засыпать землей или залить водой;

— При нахождении в лесах запрещается использовать открытые источники огня около сухой травы и поваленных деревьев.

В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номеру телефона 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в горах Геленджика спустя 12 часов потушили лесной пожар площадью 4,5 га.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае после ДТП с «Искандером» погиб водитель КамАЗа
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. В Анапе мотоциклист протаранил иномарку и пролетел около 15 метров
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
СМИ: Ольга Бузова ушла в поход по горам Сочи и больше суток не выходит на связь
СМИ: Ольга Бузова ушла в поход по горам Сочи и больше суток не выходит на связь
Полиция Краснодара ищет мужчину, который предлагал девочкам сходить с ним в лесополосу
Полиция Краснодара ищет мужчину, который предлагал девочкам сходить с ним в лесополосу
В Краснодаре онкологи спасли пациента с опухолью на шее размером с теннисный мяч
В Краснодаре онкологи спасли пациента с опухолью на шее размером с теннисный мяч
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Прямой эфир
Мы в соцсетях