Жителей и гостей Анапы призвали отказаться от купания в море из-за шторма

Видео канала «Кубань 24»

Несмотря на волны, некоторые туристы продолжают свой купальный сезон. Вода в Анапе остыла до +21 °C, примерно такая же температура воздуха сейчас на побережье.

Беспечность во время шторма может дорого стоить. Так, в Сочи на прошлой неделе мужчину, который проигнорировал сильные волны, спасателям пришлось вытаскивать из воды.

Об опасности рассказали и в районе поселка Гирей, где вода захватила внушительную часть прибрежной территории, но до огородов и дворов не дошла. Как сообщили в администрации Гулькевичского района, это пик паводка, и теперь вода пойдет на спад.

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