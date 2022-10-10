Жителей и гостей Анапы призвали отказаться от купания в море из-за шторма
Общество
10.10.2022 15:16
Несмотря на волны, некоторые туристы продолжают свой купальный сезон. Вода в Анапе остыла до +21 °C, примерно такая же температура воздуха сейчас на побережье.
Беспечность во время шторма может дорого стоить. Так, в Сочи на прошлой неделе мужчину, который проигнорировал сильные волны, спасателям пришлось вытаскивать из воды.
Об опасности рассказали и в районе поселка Гирей, где вода захватила внушительную часть прибрежной территории, но до огородов и дворов не дошла. Как сообщили в администрации Гулькевичского района, это пик паводка, и теперь вода пойдет на спад.
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