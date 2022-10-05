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На пляже в Адлере едва не утонул купавшийся во время шторма мужчина

Происшествия
05.10.2022 12:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-plyazhe-v-adlere-edva-ne-utonul-kupavshijsya-vo-vremya-shtorma-muzhchina
Видео канала «Кубань 24»

Об инциденте сообщили 4 октября в соцсетях. На помощь в море бросились спасатели и очевидцы.

Пловца вытащили из воды уже без сознания, его удалось откачать. Штормовое предупреждение в крае сохраняется. Прогнозируются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

«Главное управление функционирует в режиме повышенной готовности. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Рекомендуем проявлять бдительность, соблюдать меры безопасности», — сообщила врио начальника пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю Дарья Диюнова.

Побережье примет на себя основной удар непогоды. В Сочи распространили обращение, в котором жителям и гостям курорта рекомендуют перенести на время отдых у водоемов. При сильном ветре необходимо остерегаться шатких конструкций, также нельзя подходить к оборванным проводам, это опасно для жизни.

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