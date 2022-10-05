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В Сочи третий день ищут пропавшего в море 60-летнего мужчину

Происшествия
05.10.2022 10:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-tretij-den-ishhut-propavshego-v-more-60-letnego-muzhchinu
В Сочи третий день ищут пропавшего в море 60-летнего мужчину
Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

Спасатели ЮРПСО МЧС утром 5 октября возобновили поиски мужчины, который пропал в море на пляже «Мандарин» в Адлерском районе 3 октября.

Поиски результатов не дали, пропавшего до сих пор не обнаружили. Поисковая операция продолжается третий день. Спасатели обследуют акваторию моря на катере МЧС, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 октября около 12:00 мужчина пошел купаться в штормовое море на пляже «Мандарин» и пропал из виду. Личность пропавшего в море установили, это 60-летний житель Ленинградской области. Сразу начали его поиски, однако сразу выйти в море на катере спасателям помешал шторм.

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