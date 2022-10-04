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В Сочи пропал турист, зашедший в море во время шторма

Происшествия
04.10.2022 11:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-propal-turist-zashedshij-v-more-vo-vremya-shtorma
В Сочи пропал турист, зашедший в море во время шторма
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Очевидцы сообщили спасателям, что 3 октября около 12:00 мужчина пошел купаться в штормовое море на пляже «Мандарин» и пропал из виду.

Выяснилось, что это был 60-летний житель Ленинградской области. Спасатели сразу начали его поиски. Выйти в море на катере было невозможно из-за шторма, поэтому они несколько раз обследовали берег от устья реки Мзымта до городского причала, но никого не обнаружили.

Утром 4 октября спасатели продолжили поиски пропавшего туриста. Им удалось выйти в море на катере, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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