Жителей Гулькевичского района предупредили о взрывах боеприпасов времен войны

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю предупредила жителей муниципалитета о том, что 2 ноября могут быть слышны звуки взрывов. Взрывотехники будут уничтожать снаряды времен Великой Отечественной войны.

Четыре боеприпаса были обнаружены 31 октября в ходе земельных работ на территории частного дома в поселке Красносельском. На вызов прибыли специалисты ОМОН «Шторм-Юг». Они установили, что найденные предметы — артиллерийские снаряды различного калибра.

После обследования участка через несколько дней специалисты нашли еще порядка 500 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Вскоре взрывотехники Росгвардии займутся ликвидацией снарядов.

«Мероприятия по уничтожению боеприпасов будут проводиться вдали от жилого сектора при строгом соблюдении мер безопасности. Просим вас не беспокоиться», — сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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