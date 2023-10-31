Две мины времен войны нашел рабочий у железной дороги в Краснодарском крае

За неделю специалисты регионального управления Росгвардии четыре раза выезжали обследовать найденные боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

В селе Киевском Крымского района работник железной дороги в 20 м от рельсов заметил ржавые предметы. Он сообщил о находке в правоохранительные органы. На место прибыли взрывотехники и установили, что обнаруженное — две минометные мины калибра 50 и 82 мм.

Еще три 152-мм артиллерийских снаряда и три взрывателя нашли в лесу недалеко от поселка Восточного в Мостовском районе. Также три боеприпаса различного калибра нашли в селе Отрадо-Ольгинском Гулькевичского района.

Всего нашли и уничтожили 12 боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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