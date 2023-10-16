Рабочие выкопали в полях на Кубани пять снарядов и мин времен войны

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в четырех районах Краснодарского края.

Рабочие при проведении земляных работ в полях в Кореновском, Крымском, Темрюкском и Тихорецком районах нашли боеприпасы. На место обнаружения опасных предметов прибыли сотрудники инженерно-технических отделений ОМОН «Пластун» и «Шторм-Юг» регионального управления Росгвардии.

Взрывотехники обследовали 5 найденных боеприпасов и установили, что это 76-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, а также минометные мины калибра 81 и 82 мм.

Все боеприпасы вывезли в карьер и уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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