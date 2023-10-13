При тушении пожара под Новороссийском нашли снаряд, прилетевший с полигона

Крупное возгорание произошло днем 13 октября в Абрау-Дюрсо на территории, граничащей с военным полигоном «Раевский». Выгорело около 1 га земли.

Пожарные и спасатели прибыли на место и в короткий срок потушили горящую траву в поле. При ликвидации возгорания они нашли взрывоопасный предмет.

«Был обнаружен снаряд, предположительно, попавший на нашу территорию с полигона «Раевский». На место были вызваны саперы», — рассказал замглавы сельского округа Иван Говоров.

Он уточнил, что найденный артиллерийский снаряд решили уничтожить на месте.

Причина крупного пожара в поле неизвестна. Местные жители долгое время чувствовали запах гари, пишет газета «Жизнь Абрау».

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