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Шесть ржавых снарядов времен войны нашли на пляже Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-rzhavyh-snaryadov-vremen-vojny-nashli-na-plyazhe-novorossijska
Шесть ржавых снарядов времен войны нашли на пляже Новороссийска
Фото Новороссийского центра поисковых работ

Боеприпасы обнаружили 24 сентября на пляже «Суджукская коса».

Специалисты Новороссийского центра поисковых работ обнаружили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны со следами коррозии в море недалеко от берега.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Боеприпасы достали из воды и осмотрели. Ими оказались советские артиллерийские снаряды калибров 45 и 76 миллиметров.

Снаряды вывезли с пляжа, их уничтожат на Раевском полигоне, сообщает Новороссийский центр поисковых работ.

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