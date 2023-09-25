Шесть ржавых снарядов времен войны нашли на пляже Новороссийска

Боеприпасы обнаружили 24 сентября на пляже «Суджукская коса».

Специалисты Новороссийского центра поисковых работ обнаружили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны со следами коррозии в море недалеко от берега.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Боеприпасы достали из воды и осмотрели. Ими оказались советские артиллерийские снаряды калибров 45 и 76 миллиметров.

Снаряды вывезли с пляжа, их уничтожат на Раевском полигоне, сообщает Новороссийский центр поисковых работ.

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