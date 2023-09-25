Шесть ржавых снарядов времен войны нашли на пляже Новороссийска
Происшествия
25.09.2023 15:04
Боеприпасы обнаружили 24 сентября на пляже «Суджукская коса».
Специалисты Новороссийского центра поисковых работ обнаружили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны со следами коррозии в море недалеко от берега.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Боеприпасы достали из воды и осмотрели. Ими оказались советские артиллерийские снаряды калибров 45 и 76 миллиметров.
Снаряды вывезли с пляжа, их уничтожат на Раевском полигоне, сообщает Новороссийский центр поисковых работ.
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