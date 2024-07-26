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Жителей Горячего Ключа предупредили о стрельбах в Молькино до 30 ноября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-goryachego-klyucha-predupredili-o-strelbah-v-molkino-do-30-noyabrya
Жителей Горячего Ключа предупредили о стрельбах в Молькино до 30 ноября
Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа

Тактические учения и практические занятия с боевой стрельбой на 243 общевойсковом полигоне «Молькино» теперь будут проходить каждый день — до 30 ноября.

Военные продолжат оттачивать свои навыки на практике даже в выходные и праздничные дни. В связи с этим до конца ноября закрыли проход и проезд на территорию полигона, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Жителей близлежащих населенных пунктов просят не пугаться звуков стрельбы, сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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