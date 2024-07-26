В Новороссийске 27 и 29 июля пройдут внеплановые учения со стрельбами
Общество
26.07.2024 13:27
Учения проведут силы Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта города-героя.
Военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
В связи с этим в городе-герое 27 июля с 11:00 до 13:00, а также 29 июля с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 можно будет услышать звуки стрельбы и взрывов, сообщает МЦУ Новороссийска.
Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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