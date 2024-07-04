Авиабомбу времен Великой Отечественной войны уничтожили в Новороссийске

Авиабомбу ФАБ 250 обнаружили в ходе строительных работ на территории одного из предприятий.

Саперы Донского спасательного центра МЧС России обезвредили боеприпас 4 июля в 15:30 на полигоне Раевском.

«В общей командной работе по транспортировке и уничтожению опасного боеприпаса приняли участие сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска», МЧС, МВД, экстренные службы города», — написал замглавы Новороссийска Александр Яменсков в Telegram.

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