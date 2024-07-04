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Авиабомбу времен Великой Отечественной войны уничтожили в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviabombu-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny-unichtozhili-v-novorossijske-2?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Фото t.me/yamenskov_aleksandr_ivanovich

Авиабомбу ФАБ 250 обнаружили в ходе строительных работ на территории одного из предприятий.

Саперы Донского спасательного центра МЧС России обезвредили боеприпас 4 июля в 15:30 на полигоне Раевском.

«В общей командной работе по транспортировке и уничтожению опасного боеприпаса приняли участие сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска», МЧС, МВД, экстренные службы города», — написал замглавы Новороссийска Александр Яменсков в Telegram.

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