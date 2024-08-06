Жителей Ейского района предупредили об учениях со стрельбами 6 августа

Военные в течение дня будут отрабатывать практические занятия с боевой стрельбой на территории полигона «Ейский».

В связи с этим жители близлежащих населенных пунктов могут услышать звуки стрельбы и взрывов.

Граждан просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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