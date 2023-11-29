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Жителей Ейского района предупредили о проведении взрывных работ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-ejskogo-rajona-predupredili-o-provedenii-vzryvnyh-rabot
Жителей Ейского района предупредили о проведении взрывных работ
Фото t.me/krasnoarm_admin

В Ейском районе 29 ноября будут работать военные саперы.

По словам главы Ейского района Романа Бублика, саперы будут проводить взрывные работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

«Просьба сохранять спокойствие не реагировать на сообщения неофициальных источников», — написал глава муниципалитета в своем Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 ноября на берегу Азовского моря в Ейском районе обнаружили беспилотник. На место, где нашли неизвестный БПЛА, выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки.

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