Беспилотник обнаружили на берегу Азовского моря в Краснодарском крае
Происшествия
28.11.2023 17:33
По данным краевого оперштаба, беспилотный летательный аппарат обнаружили на побережье в Ейском районе.
По информации администрации района, на место, где нашли неизвестный БПЛА, выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.
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