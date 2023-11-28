Беспилотник обнаружили на берегу Азовского моря в Краснодарском крае

По данным краевого оперштаба, беспилотный летательный аппарат обнаружили на побережье в Ейском районе.

По информации администрации района, на место, где нашли неизвестный БПЛА, выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.

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