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Глава Ейского района опроверг информацию о якобы сбитом 31 октября беспилотнике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-ejskogo-rajona-oproverg-informatsiyu-o-yakoby-sbitom-31-oktyabrya-bespilotnike
Глава Ейского района опроверг информацию о якобы сбитом 31 октября беспилотнике
Фото t.me/BublikRomanEisk

В мессенджерах появилась информация, что над Ейском днем 31 октября раздался «мощный взрыв».

Сообщалось, что системы ПВО уничтожили украинский разведывательный беспилотник.

Глава Ейского района Роман Бублик информацию о сбитом беспилотнике опроверг.

«Уважаемые жители Ейского района, на нашей территории все спокойно. Если вы видите подобную информацию, убедительно призываю вас доверять информации только из официальных источников. Не реагируйте на провокации и соблюдайте спокойствие!» — написал Роман Бублик в Telegram.

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