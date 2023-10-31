Глава Ейского района опроверг информацию о якобы сбитом 31 октября беспилотнике
Происшествия
31.10.2023 19:37
В мессенджерах появилась информация, что над Ейском днем 31 октября раздался «мощный взрыв».
Сообщалось, что системы ПВО уничтожили украинский разведывательный беспилотник.
Глава Ейского района Роман Бублик информацию о сбитом беспилотнике опроверг.
«Уважаемые жители Ейского района, на нашей территории все спокойно. Если вы видите подобную информацию, убедительно призываю вас доверять информации только из официальных источников. Не реагируйте на провокации и соблюдайте спокойствие!» — написал Роман Бублик в Telegram.
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