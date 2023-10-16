В полиции Краснодара опровергли фейк о взрывчатке на детской площадке

Ранее в соцсетях начали распространять непроверенную информацию о том, что на площадке одного из дворов в Фестивальном микрорайоне нашли детскую игрушку, начиненную взрывчаткой.

Кроме того, одного из краевых СМИ написало, что объявления об игрушке со взрывчаткой появились в подъезде многоэтажки в Юбилейном микрорайоне. Однако в полиции и МЦУ Краснодара эту информацию опровергли.

«Публикация о том, что в игрушке на детской площадке в Фестивальном микрорайоне нашли взрывчатку — ФЕЙК! Информация в публикации не соответствует действительности», — говорится в сообщении Муниципального центра Краснодара.

Обращений в полицию о взрывчатке на детских площадках не поступало. Жителей краевого центра призвали не поддаваться панике и доверять информации только из проверенных источников.

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