Власти Краснодарского края опровергли фейк о задержании диверсанта

По данным краевого оперштаба, в соцсетях, мессенджерах и некоторых СМИ распространяется заведомо ложная информация о задержании диверсанта в Белореченском районе.

В полицию 8 сентября бдительные жители сообщили о подозрительном мужчине.

«При проверке правоохранительными органами установлено, что житель РФ не причастен к деятельности террористических или экстремистских организаций, любит природу и путешествовать по России», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.

Жителей Кубани просят доверять только официальным источникам информации.

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