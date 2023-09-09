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Власти Краснодарского края опровергли фейк о задержании диверсанта

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-krasnodarskogo-kraya-oprovergli-fejk-o-zaderzhanii-diversanta
Власти Краснодарского края опровергли фейк о задержании диверсанта
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным краевого оперштаба, в соцсетях, мессенджерах и некоторых СМИ распространяется заведомо ложная информация о задержании диверсанта в Белореченском районе.

В полицию 8 сентября бдительные жители сообщили о подозрительном мужчине.

«При проверке правоохранительными органами установлено, что житель РФ не причастен к деятельности террористических или экстремистских организаций, любит природу и путешествовать по России», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.

Жителей Кубани просят доверять только официальным источникам информации.

Читайте также: 9 сентября в мэрии Краснодара предупредили о том, что в интернете появились поддельные аккаунты руководителей города, из которых жителям начали рассылать сообщения недостоверного содержания.

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